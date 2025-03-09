طقس بداية الأسبوع غائم دون تعديل بالحرارة وأمطار خفيفة تشتد في المساء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في البقاع والجنوب ، تشتد أحيانا اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة. تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. تنحسر الأمطار خلال الليل، ويستقر الطقس تدريجا.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر إجمالا يسيطر على لبنان، مع بعض التقلبات الداخلية خلال اليومين القادمين تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة، خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية، وذلك حتى يوم الثلاثاء حيث ستسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خلال أيام الأسبوع المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر اذار بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد:غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة. يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم . يتشكل الضباب على المرتفعات مع فرص بسيطة لتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من المساء، خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية الشرقية . يتوقع حدوث برق ورعد مع رياح ناشطة.

الإثنين:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في البقاع والجنوب ، تشتد أحيانا اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة. تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. تنحسر الأمطار خلال الليل، ويستقر الطقس تدريجيا.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية (بحدود ال3 درجات) خلال النهار .

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الداخل 4 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س .

– الانقشاع: متوسط إلى سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 75 %.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 19درجة .

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية