مقدمة نشرة اخبار المنار الرئيسية ليوم السبت في 8-3-2025

عدوان صهيوني متواصل وغارات وارتقاء شهداء، ولا من يرتقي بالموقف الوطني إلى حد لجم هذا العدو بأي طريقة اراد. خلف الدولة أعلنت المقاومة وأهلها الوقوف، على ان الموقف الصهيوني المتمادي والخطير لم يغير شيئاً من أداء الدولة اللبنانية.

غارات ليلية هي الأعنف منذ وقف اطلاق النار على قرى جنوبية، وغارة صباحية استهدفت سيارة قرب خربة سلم أدت لارتقاء شهيد، وما زلنا نعوّل على لجنة خماسية وشكوى أممية، بل يعمل البعض للتبرير للإسرائيلي فعله وعدوانه. حتى هؤلاء لم تُحرّكهم زيارات المستوطنين الدينية الى مقامات مزعومة داخل الأراضي اللبنانية.. فاين السيادة والسياديون؟

انها ذروة فشل اللجنة الخماسية والحلول الدبلوماسية الكاذبة بحسب رئيس الجمهورية الأسبق العماد اميل لحود، في حين أن المنطق السيادي كما شرعة الأمم المتحدة يمنحان اللبنانيين حق الدفاع عن النفس – كما قال ..

بعنوان الدفاع عن النفس يتحرك اهل الساحل السوري الواقعون تحت حرب تصفية عرقية ومذهبية كما يقول المرصد السوري لحقوق الانسان – المعارض لحكومات النظام السابق على الدوام. فمن أدخل سوريا وشعبها بهذه الدوامة؟ وأين شعارات الحكم الجديد عن وحدة البلاد واحترام التعددية وحقوق الأقليات؟ وأين رعاته الاقليميون والدوليون؟ وأين كل المنظمات الدولية من هذه المذبحة الحقيقية؟

في الحقيقة الغزاوية ان المقاومة وأهلها عند تعهداتهم تجاه اتفاقية وقف اطلاق النار الذي يخرقه المحتل وسيده الأميركي ويعملان على تهديمه، فيما يد الفلسطينيين بالمقابل على الزناد، وهم مستعدون المواجهة كل الاحتمالات.

اما الشعب اليمني الحامل هم إخوته الفلسطينيين وقضيتهم، فقد امهل عبر قائده السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي العدو الصهيوني وسيده الأميركي أربعة أيام لرفع الحصار عن غزة والسماح بإدخال المساعدات، وإلا عاودت القوات اليمنية فرض الحصار البحري على الاحتلال..

المصدر: موقع المنار