الطقس في لبنان غدا غائم مع انخفاض بالحرارة يتحول الى ماطر وثلوج على الـ1800م

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب محليا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية متمركز فوق العراق يؤدي الى تساقط بعض الأمطار المتفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية، حتى يوم الثلاثاء حيث تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤدي الى ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خلال أيام الأسبوع المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر اذار بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و 20 وزحلة بين 6 و 17 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الإثنين: غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة ويتكون الضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في البقاع الشمالي تشتد أحيانا اعتبارا من الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة وتتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال الليل ويستقر الطقس تدريجيا.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة، في الداخل من 7 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س .

– الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام