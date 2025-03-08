وسط التوترات التجارية المتزايدة… الصين تفرض رسوماً جمركية على كندا

فرضت الصين رسوماً جمركية على واردات كندية من المنتجات الغذائية ردّاً على رسوم فرضتها كندا على واردات صينية العام الماضي.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رسوماً نسبتها 100% على الواردات الكندية من زيت السلجم (زيت بذور اللفت) وكعك الزيت والبازلاء، و25% على المنتجات المائية ولحم الخنزير.

وأكدت الوزارة أن التحقيق الذي أجرته بكين بشأن «مكافحة التمييز»، خلص إلى أن «الإجراءات التقييدية الكندية ضدّ بعض المنتجات الصينية عطّلت النظام التجاري الطبيعي وأضرّت بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية».

وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن «الصين تحضّ كندا على تصحيح ممارساتها على الفور، ورفع إجراءاتها التقييدية، وإلغاء تبعاتها السلبية».

ويبدأ تطبيق الرسوم الجديدة في 20 آذار، بحسب الوزارة.

وكانت كندا قد فرضت في آب الماضي رسوماً جمركية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، تماشياً مع إجراءات أميركية للحد من تدفق هذه المنتجات المدعومة من الدولة الصينية الى أسواق أميركا الشمالية. كما شملت الرسوم الكندية في حينه، واردات الصلب والألومنيوم من الصين.

وتأتي الرسوم الجديدة في وقت تواجه أوتاوا وبكين توترات تجارية متزايدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقوم بفرض رسوم تجارية إضافية على دول منها الصين وكندا.

المصدر: مواقع