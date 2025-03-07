العدو الاسرائيلي يجدد خرقه لاعلان وقف إطلاق النار وينتهك السيادة اللبنانية

يواصل العدو الاسرائيلي خرقه لاعلان وقف اطلاق النار مع لبنان وضما للقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، نفذ طيران العدو الاسرائيلي سلسلة غارات على عدد من المناطق في جنوب لبنان.

وأفاد مراسل قناة المنار ان “نحو 20 غارة جوية نفذها الطيران الحربي المعادي استهدفت العديد من الاودية والمناطق الحرجية في اطراف زبقين وبيت ياحون والعيشية والريحان والبيسارية جنوب لبنان”.

ولفت مراسل المنار الى ان “الطيران المعادي أغار على منطقة تبنا وأطراف بلدة أنصار جنوب لبنان”، واضاف ان “طيران العدو نفذ غارتين على وادي الزغارين بين سجد والعيشية والريحان”، وتابع ان “طيران العدو نفذ غارة على اطراف بلدة عزة جنوب لبنان”.

وهذه الانتهاكات الصهيونية المتواصلة لاعلان وقف إطلاق النار وللسيادة اللبنانية ترسم علامات استفهام عن غياب اللجنة المشرفة على الاعلان لا سيما الدول المشرفة الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، بالاضافة الى عدم تحرك لبنان الرسمي بشكل فاعل للضغط باتجاه وقف الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية.

المصدر: موقع المنار