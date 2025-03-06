أكد رئيس “إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية” إيلون ماسك أن “فلاديمير زيلينسكي سيخسر الانتخابات في أوكرانيا بفارق كبير وبأغلبية ساحقة إذا أجريت”.

واعتبر ماسك ان “أوكرانيا بحاجة إلى إجراء انتخابات، وزيلينسكي سيخسر بأغلبية ساحقة”.

وسبق لماسك ان قال في وقت سابق إن “زيلينسكي يجب أن يغادر أوكرانيا ويستقر في دولة غير متورطة في الصراع الأوكراني”.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن “شعبية زالوجني أكثر بمرتين من زيلينسكي”، موضحا أن “نظام زيلينسكي يتمتع بشعبية منخفضة مقارنة بمنافسيه وليس لديه أي فرصة للفوز في حال إجراء انتخابات في أوكرانيا”.

كما صرحت نائبة البرلمان الأوكراني آنا سكوروخود في وقت سابق، بأن “أوكرانيا بحاجة إلى إجراء انتخابات لإعادة هيكلة السلطة لافتة إلى غياب السياسيين الذين يمثلون الشعب ويدافعون عن مصالحه ضمن هيكل الدولة”.

المصدر: روسيا اليوم