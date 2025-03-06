الصين تتهم الولايات المتحدة بالنفاق وازدواجية المعايير

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن اتهامات الولايات المتحدة لبلاده بشن هجمات إلكترونية هي مظهر من مظاهر النفاق والمعايير المزدوجة. وأشار إلى أن الصين تعارض بشدة الاتهامات الأمريكية التي لا أساس لها، وطالب الجانب الأمريكي بالتوقف فورًا عن فرض عقوبات تعسفية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأنه تم اعتقال 12 مواطنًا صينيًا في الولايات المتحدة بتهم المشاركة في حملة قرصنة واسعة النطاق، كان الهدف منها ضرب الوكالات الحكومية الأمريكية من بين أهداف أخرى. ووفقًا للإدارة الأمريكية، فإن المعتقلين، الذين يعملون كموظفين مستقلين أو موظفين في “شركة خاصة صينية”، قاموا باختراق أجهزة الكمبيوتر مقابل مكافأة مالية، تحت إشراف وزارة الأمن العام الصينية.

وأضاف لين جيان أن الصين قد نشرت في ديسمبر 2024 معلومات حول حالتين جديدتين من الهجمات السيبرانية التي شنتها وكالات المخابرات الأمريكية على شركات تكنولوجيا في الصين. وأكد أن هذه الممارسات من قبل الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر دولة قرصنة في العالم، تمثل النفاق والمعايير المزدوجة، وأنها تأتي في محاولة لصرف الشكوك عن نفسها.

المصدر: وزارة الخارجية الصينية