بوتين يعين دارتشيييف سفيراً لموسكو لدى واشنطن

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً بتعيين ألكسندر دارتشييف سفيراً لروسيا لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء في المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للوثائق القانونية في روسيا، اليوم، أنه تم «تعيين ألكسندر دارشييف سفيراً فوق العادة ومفوضاً لروسيا لدى الولايات المتحدة الأميركية ومراقباً دائماً لروسيا لدى منظمة الدول الأميركية في واشنطن والولايات المتحدة الأميركية».

وكان دارشييف قد شغل سابقاً منصب مدير إدارة شمال الأطلسي بوزارة الخارجية الروسية.

يذكر أن مباحثات روسية أميركية عقدت في اسطنبول أواخر الشهر الفائت، وكشفت وزارة الخارجية الروسية حينها، أنه «تم الاتفاق مع الجانب الأميركي على خطوات مشتركة لضمان تمويل البعثات الدبلوماسية»، كما «على تهيئة ظروف مناسبة لدبلوماسيي البلدين في أداء واجباتهم».

وجرت أول مباحثات على مستوى وزيري خارجيتي البلدين في 18 شباط الفائت في الرياض، بعد 3 سنوات من التجميد شبه الكامل للعلاقات، وقبل أسبوع من الذكرى الثالثة لبدء الحرب في أوكرانيا.

وطردت الدولتان دبلوماسيين وفرضتا قيوداً على تعيين موظفين جدد في بعثتي كل منهما، في سلسلة من الإجراءات المتبادلة على مدى السنوات العشر الماضية، مما أدى إلى انخفاض عدد الموظفين في سفارتيهما.

المصدر: مواقع