الاحتلال يعتقل 30 مواطنا من الضفة بينهم أطفال

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن عمليات الاعتقال شملت عدة محافظات، هي الخليل، وبيت لحم، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله، وسلفيت، والقدس.

كما يواصل الاحتلال تنفيذ عدوانه العسكري على محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، حيث تواكبه عمليات اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج، مستهدفًا عشرات العائلات. إضافة إلى اعتقال المواطنين كرهائن، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، فضلاً عن التدمير المتعمد للبنى التحتية.

ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني كأحد أبرز سياساتها الثابتة، وقد تصاعدت هذه العمليات بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة، حيث ارتفعت أعداد المعتقلين وزادت الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام + وكالة وفا