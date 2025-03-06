حماس: سياسة التجويع هي امتداد لحرب الإبادة التي شنها الاحتلال الاسرائيلي ضد غزة

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن “استمرار سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة، هي امتداد لحرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال ضد القطاع وتصعيد في ارهابه ضد الشعب الفلسطيني”.

وشدد قاسم في حديث له الاربعاء على أن “هذا السلوك الإرهابي من الاحتلال يزيد ضرورة تطبيق القرارات الهامة التي اتخذتها القمة العربية بالأمس لجهة ادخال المساعدات، وكسر الحصار عن قطاع غزة كخطوات لازمة لمنع مخطط تهجير أهالي القطاع”.

ويواصل العدو الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة، في انتهاك لكل الالتزامات المفروضة عليه بموجب اتفاق وقف اطلاق النار، على الرغم ان المقاومة الفلسطينية ملتزمة بما يتوجب عليها من التزمات.

المصدر: فلسطين اليوم