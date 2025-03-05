ماكرون: بدء مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية “لاتحاد الأوروبي”

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأربعاء أنه “قرر بدء مناقشة استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لتشكيل مظلة نووية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله”.

وقال ماكرون في خطاب موجه إلى الشعب الفرنسي تم بثه على موقع قصر الإليزيه “قررت بدء نقاش استراتيجي حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية بأسلحتنا النووية”، وتابع “لكن مهما حدث، فإن القرار باستخدامها سيظل دائما بيد رئيس الجمهورية”.

واضاف ماكرون ان “فرنسا ستجمع رؤساء الأركان العامة لعدة دول لمناقشة النشر المحتمل لقوات أوروبية في أوكرانيا”، واعتبر ان “روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا ككل”، ورأى ان “موسكو تشكل تهديدا في الجو وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الإلكتروني”.

المصدر: روسيا اليوم