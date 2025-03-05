إصابة شخصين بإشكال تخلله إطلاق نار في بحنين شمال لبنان

أصيب شخصان جراء إشكال فردي حصل في بلدة بحنين قضاء المنية في شمال لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “الإشكال وقع بين كل من (خ.ح) و (ع.ز) من جهة و(م.ح) من جهة أخرى، تطور إلى إطلاق نار من قبل الأخير باتجاه الطرف الاول، ما أدى إلى إصابة (خ.ح) في الصدر و(ع.ز) في القدم قبل أن يفر مطلق النار إلى جهة مجهولة”.

واضافت الوكالة “تم نقل الجريحين إلى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج وحالتهما مستقرة”.

وأوضحت الوكالة ان “سبب الإشكال يعود إلى خلافات سابقة بين الطرفين، فيما باشرت القوى الأمنية التحقيق وتكثّف جهودها لتعقب مطلق النار وتوقيفه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام