إصابة شخصين بإشكال تخلله إطلاق نار في بحنين شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2025 - 22:02

إصابة شخصين بإشكال تخلله إطلاق نار في بحنين شمال لبنان

منذ 10 mins 5 March، 2025
حوادث واخبار امنية
لبنان

أصيب شخصان جراء إشكال فردي حصل في بلدة بحنين قضاء المنية في شمال لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “الإشكال وقع بين كل من (خ.ح) و (ع.ز) من جهة و(م.ح) من جهة أخرى، تطور إلى إطلاق نار من قبل الأخير باتجاه الطرف الاول، ما أدى إلى إصابة (خ.ح) في الصدر و(ع.ز) في القدم قبل أن يفر مطلق النار إلى جهة مجهولة”.

واضافت الوكالة “تم نقل الجريحين إلى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج وحالتهما مستقرة”.

وأوضحت الوكالة ان “سبب الإشكال يعود إلى خلافات سابقة بين الطرفين، فيما باشرت القوى الأمنية التحقيق وتكثّف جهودها لتعقب مطلق النار وتوقيفه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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