بوتين يشجع استقطاب الأجانب ممن يشاطرون روسيا قيمها ويعلن الحرب على الهجرة غير الشرعية

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أنه “يتعين على روسيا استقطاب الأجانب الذين يشاركونها قيمها التقليدية والأخلاقية، والمهتمين بالعمل والعيش فيها”.

وقال بوتين خلال اجتماع في وزارة الداخلية الروسية الاربعاء “علينا تطوير الآليات القائمة لدعم عودة مواطنينا المغتربين، وكذلك الأجانب الذين يشاركوننا قيمنا التقليدية ويريدون العيش والعمل في بلادنا، ولاسيما أصحاب المؤهلات التي يحتاجها اقتصادنا”، وأضاف “تواجه وزارة الداخلية تحديات خطيرة في مجال الهجرة والأولوية هنا لسلامة المجتمع والمواطن والحفاظ على هويتنا الثقافية”، وتابع “من الضروري قمع جميع قنوات الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأدوات الحديثة للسيطرة على الهجرة بشكل أكثر فعالية”.

وأكد بوتين أنه “ينتظر ردا صارما من وزارة الداخلية على الجرائم التي ترتكب بدافع التعصب الديني والقومي”، ودع “الوزارة إلى ضمان الأمن الاقتصادي وحماية قطاع الأعمال من المخططات الإجرامية”، وشدد على “ضرورة تعزيز مكافحة المخدرات بما فيها العابرة للحدود، وإيجاد تدابير جديدة لمواجهة التهديدات السيبرانية”، ولفت الى “ضرورة إيلاء وزارة الداخلية اهتماما خاصا للحفاظ على أمن الاحتفالات بالذكرى الـ80 للنصر على النازية في مايو/ايار المقبل”.

وأصدر بوتين مرسوما يمنح الأجانب ممن يشاطرون روسيا قيمها الأخلاقية والروحية التقليدية الإقامة على أراضي روسيا، ويعفيهم من فحوص اللغة الروسية.

المصدر: روسيا اليوم