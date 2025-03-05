أطول خطاب لترامب.. توترات داخل قاعة الكونغرس ورسائل نارية

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوّل خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض استغرق ساعة و40 دقيقة، ليصبح بذلك أطول خطاب على الإطلاق يلقيه رئيس أميركي خلال جلسة مشتركة للكونغرس.

وحطّم خطاب الرئيس الجمهوري الرقم القياسي السابق الذي سجله الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون في خطابه عن حالة الاتحاد عام 2000.

وشهد الخطاب توترات داخل القاعة حيث قاطع بعض النواب الديمقراطيين حديث ترامب، وتمّ طرد النائب الديمقراطي آل غرين بعدما رفض التوقف عن الاحتجاج بصوت عالٍ.

وواجه ترامب أيضاً صيحات استهجان من بعض المشرعين الديمقراطيين أثناء حديثه عن سياسات الهجرة، ما زاد من حدة التوتر في قاعة الكونغرس.

ويعدّ هذا الخطاب الأوّل له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض، عرض خلاله ترامب رؤيته للسياسات الداخلية والخارجية، متعهداً باتخاذ خطوات حاسمة في ملفات الاقتصاد، التجارة، الأمن والهجرة، إلى جانب مواقف لافتة بشأن العلاقات الدولية.

اعتراضات داخل الكونغرس

وكانت التعرفات الجمركية والتجارة الدولية محوراً أساسياً في خطابه، حيث أعلن ترامب أنّ جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ستخضع لتعرفات جمركية متبادلة اعتباراً من 2 نيسان.

وأكد أنّ هذه الخطوة قد تؤدي إلى «بعض الاضطرابات»، لكنها ضرورية لحماية الاقتصاد الأميركي.

«أوكرانيا مستعدة للتفاوض»

وفي الملف الأوكراني، أعلن ترامب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه بأنّه «مستعدّ للتفاوض مع روسيا لوقف الحرب الدائرة بين موسكو وكييف، وكذلك لتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة تمنحها حقّ استغلال المعادن الأوكرانية النادرة». وقال: «لقد تلقيتُ رسالة مهمّة من الرئيس الأوكراني زيلينسكي. تقول الرسالة إنّ أوكرانيا مستعدّة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن للاقتراب من سلام دائم».

«نحن بحاجة إلى غرينلاند»

وجدد الرئيس الأميركي في خطابه التعبير عن رغبته بأن تسيطر بلاده على غرينلاند، مؤكداً لسكان الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي أن الولايات المتحدة «ستحافظ على سلامتكم».

وقال: «نحن بحاجة إلى غرينلاند حقاً من أجل الأمن العالمي الدولي، وأعتقد أننا سنحصل عليها. بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها معاً، سنأخذ غرينلاند إلى آفاق لم تتخيّلها من قبل».

كما أعلن أن الولايات المتحدة ستستعيد السيطرة على قناة بنما.

المصدر: مواقع