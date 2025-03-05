على خطى أوروبا… الصين ترفع موازنتها الدفاعية

أعلنت الصين أنّها ستزيد موازنتها الدفاعية للعام 2025 بنسبة 7.2%، أيّ نفس معدل الزيادة الذي سجّلته العام الماضي.

وقالت الحكومة الصينية، في تقرير ميزانية العام 2025، إنّها ستخصص للنفقات الدفاعية 1784.7 تريليون يوان (245.7 مليار دولار)، وهو مبلغ يقلّ بثلاث مرّات عن ميزانية الدفاع الأميركية.

ويأتي هذا الإعلان على خلفية التوترات المتكررة بين بكين وواشنطن، وفي وقت يفكّر فيه الأوروبيون بزيادة إنفاقهم الدفاعي بشكلٍ كبير لمواجهة المخاطر المترتّبة على سياسة «أميركا أولاً» التي ينتهجها حالياً الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي يرى فيها الأوروبيون خطراً على أمنهم.

وتؤكد الصين أنها تنتهج سياسة عسكرية «دفاعية» ينحصر هدفها في الحفاظ على سيادتها.

«الصين تزيد عجز الموازنة»

في السياق، أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أنّ بلاده ستزيد عجز ميزانيتها للعام 2025 إلى 4%.

وقال لي، خلال اجتماع سياسي سنوي في العاصمة، إنّ بكين ستزيد معدّل عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% إلى 5.66 تريليون يوان (779 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 1.6 تريليون يوان عن ميزانية العام الماضي.

وأظهرت وثيقة صينية رسمية اطّلعت عليها «فرانس برس» أنّ بكين تسعى هذا العام لتحقيق نمو اقتصادي «بنسبة 5% تقريباً» ومعدّل تضخّم بنسبة 2% وتخطّط أيضاً لخلق 12 مليون وظيفة حضرية.

المصدر: مواقع