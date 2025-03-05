حماس: الموقف العربي الموحد هو رسالة تاريخية بأن “النكبة” لن تتكرر

رحبت حركة “حماس” بانعقاد القمة العربية غير العادية في القاهرة. واعتبرت أنها “تشكل مرحلة جديدة من التضامن العربي مع القضية الفلسطينية في ظل العدوان المستمر على غزة والضفة والقدس”.

وشددت حماس في بيان لها مساء الثلاثاء على تقديرها “لمواقف القادة العرب الرافضة لخطط التهجير ومشاريع الضم والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير”، مشيرة إلى أن “الموقف العربي الموحد هو رسالة تاريخية بأن النكبة لن تتكرر”.

ورحبت حماس “باعتماد خطة إعادة إعمار غزة ودعت إلى توفير جميع مقومات نجاحها”، ونوهت “بجهود مصر في التحضير لعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض”، وأكدت على “أهمية التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار”، داعية إلى “خطوات عربية موحدة لإلزامه بذلك، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية”.

وأشادت حماس “بدعوة القمة إلى مقاطعة الاحتلال تجاريًا وسياسيا”، واعتبرت أن “هذا المسار يزيد من عزلة الكيان ويدفعه لاحترام القانون الدولي”، ودعت “القادة العرب إلى مواقف حاسمة لحماية المسجد الأقصى من مخططات التهويد، والتأكيد على أنه خط أحمر لكل المسلمين”، وأكدت “التزامها بالعمل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

يذكر انه خلال القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة الثلاثاء، أعرب القادة العرب عن “رفضهم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة”، فيما دعت مصر إلى “اعتماد خطتها لإعادة إعمار القطاع”، وقد تضمنت الخطة “العمل لاستصدار قرار دولي لنشر قوات دولية في غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم