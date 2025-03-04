القوات اليمنية: أسقطنا طائرة أمريكية من نوع MQ_9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء الحُديدة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها مساء الثلاثاء ان دفاعاتها الجوية أسقطت “طائرة أمريكية معادية نوع MQ_9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة”.

ولفت البيان الى ان هذه الطائرة “هي الطائرة الخامسة عشرة التي تنجح الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاطِها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعما وإسنادا لإخواننا المجاهدين في غزة ولبنان”.

وقال البيان إن “القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدِنا ومن ضمن ذلك رصد ومتابعة التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي وإنها على استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة”.

المصدر: موقع المنار