روسيا: القضاء على 1405 عسكريا اوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الثلاثا القضاء على 1405 عسكريين وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية للقوات الاوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية,. وأكدت “استمرار تقدم القوات الروسية على جميع المحاور”.

وقالت الوزارة “عززت قوات الشمال الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 45 قتيلا ودمرت له مدرعتين ومركبتين”، وتابعت “عززت قوات الغرب الروسية مواقعها في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف، وكبدت العدو 255 قتيلا ودمرت له 4 مدرعات ومدفعا و3 محطات حرب إلكترونية”، واضافت “حسنت قوات الجنوب مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 265 قتيلا ودمرت له 4 مدرعات و4 مركبات و3 مدافع”.

ولفت الوزارة الى ان “قوات المركز عززت مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 595 قتيلا ودمرت له مدرعتين و5 مركبات ومدفعين”، وتابعت “تواصل قوات الشرق تقدمها في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه وكبدت العدو 185 قتيلا ودمرت له دبابة ومدرعتين و10 مركبات و3 مدافع”، واضافت “ألحقت قوات دنيبر خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 60 قتيلا ودمرت له مركبتين ومحطة حرب إلكترونية”، وتابعت “تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية ومستودعات الوقود والذخيرة لقوات كييف، حيث تم إسقاط قنبلة موجهة جادم أمريكية، كما تم إسقاط 93 مسيرة أوكرانية”ز

المصدر: روسيا اليوم