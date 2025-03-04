النائب ابراهيم منيمنة: عدم المساواة في معاملة العسكريين الفاريين مقارنة بمن تم تسريحهم يثير قلقًا بشأن العدالة والانصاف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 4 2025 - 21:24

النائب ابراهيم منيمنة: عدم المساواة في معاملة العسكريين الفاريين مقارنة بمن تم تسريحهم يثير قلقًا بشأن العدالة والانصاف

منذ 6 mins 4 March، 2025
GlNyy6BWwAATKwI
لبنان

 اعلن النائب ابراهيم منيمنة انه” شرح اليوم أمام لجنة الدفاع والبلديات اقتراح  “إصدار قانون لمرة واحدة يعتبر العسكر الفرار من قوى الأمن الداخلي بحكم المطرودين مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية” الذي تقدمت به في ٢٢ ايار ٢٠٢٤”،  مؤكدا  ان “هذه الحالات لم تعد فردية أو استثنائية، بل أصبحت ظاهرة عامة تتطلب حلولًا قانونية وإنسانية عاجلة”.

وشدد عبر منصة “اكس”،  على ان “عدم المساواة في معاملة العسكريين الذين فروا مقارنة بمن تم تسريحهم بطرق أخرى، مما أثار قلقًا بشأن العدالة والإنصاف، سنتابع هذا الملف الانساني مع الحكومة ووزارة الداخلية حتى الوصول الى نتيجة مرجوة. 

المصدر: الوكالة الوطنية

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة