حزب الله شيع شهيدين في جبشيت وكفركلا

شيّع حزب الله واهالي بلدة جبشيت الشهيد على طريق القدس حسين محمد فحص، والذي استعيد جثمانه مؤخرا من بلدات المواجهة في الحافة الامامية مع العدو الاسرائيلي.

وأقيمت للشهيد مراسم تكريمية، حيث أدت له ثلة من المقاومين قسم الولاء بمتابعة مسيرة السيد الشهيد حسن نصرالله ، بعدها حمل الجثمان على الاكف وقد لف براية حزب الله، وتقدمه حملة الاكاليل والرايات وصور شهداء في المقاومة وفرق من كشافة الامام المهدي، وجاب المشيعيون شوارع البلدة وصولا الى روضة شهداء جبشيت حيث ووري الثرى.

وفي بلدة كفرفيلا الجنوبية، شيع حزب الله الشهيد على طريق القدس حسين حسن حمود والذي استعيد جثمانه مؤخرا ايضا من قرى الحافة الامامية.

وبعد المراسم التكريمية جاب موكب التشييع شوارع البلدة حيث ردد المشيعون هتافات التكبير ورفعوا القبضات الحسينية وصولا الى روضة البلدة حيث ووري الثرى فيها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام