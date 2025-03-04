عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 04-03-2025

العناوين

النهار:

– الانطلاقة الجديدة في لقاء عون – محمد بن سلمان

الأخبار:

– العدو ينقلب على التزاماته: بداية «الضغوط القصوى» على عزة

– الدولة تحضر جنوباً… لمنع إعادة الإعمار!

– إسرائيل تلعب في الصحن الدرزي في سوريا ولبنان

– نواة «جيش وطني» في السويداء | وجهاء الدروز لدمشق: فلْنقطع الـطريق على إسرائيل

اللواء:

– قمَّة بن سلمان – عون: تشاور وتنسيق وتمهيد لتوقيع الاتفاقيات

– سلام يعلن من دار الفتوى إطلاق مسيرة الإصلاح.. وجنبلاط يتبرَّأ من دروز إسرائيل

– عون في الرياض من العلاقات الأبوية إلى الإلتزام العربي

– بإنتظار التعيينات.. لا مساعدات قبل الإصلاحات

الشرق:

– زلزال غير وجه المنطقة (2)

– عون يصحح العلاقات مع السعودية

الجمهورية :

– عون في المملكة: تصويب العلاقات

– زيارة مقبلة زيارة مقبلة لتوقيع اتفاقيات

الديار:

– محادثات بناءة لعون في الرياض وتحديات امام قمة القاهرة

– قلق من «فخ» ملف اعادة الاعمار وطريق التعيينات سالكة

– استنفار سياسي درزي لمواجهة الفتنة والفوضى والتقسيم

– بري لـ«الديار»: لن نقايض المساعدات وإعادة الإعماربالسلاح!

البناء:

– مبعوث ترامب إلى المنطقة لمواجهة مأزق نتنياهو: العجز عن الحرب وعن الاتفاق

– القمّة العربية بعد الطوفان وانسداد التسويات ومشروع التهجير… وعمليّة في حيفا

– عون يلتقي ولي العهد السعوديّ قبل القمة: طلب دعم عربي عاجل لإعادة الإعمار

الاسرار

النهار:

– تردد ان المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى راسل القضاء بشأن الاموال المهربة التي صودرت في المطار قبل ايام

قليلة وهي بقيمة مليونين ونصف مليون دولار واعتبر انها تبرعت خارجية تخص المجلس وليس حاملها، وهو الأمر الذي يعتبر فضيحة بكل المقاييس اذا كان المجلس يقحم نفسه في قضية مماثلة بعد ايام من حدوثها.

– ورد على جدول اعمال لجنة الإدارة والعدل في اجتماعه الاخير بند يتعلق بتمديد مهل تقديم طلبات تسوية اوضاع الابار المحفورة غير المرخصة المقدم من النائب احمد الخير والذي يراد منه التمديد للمخالفات القائمة والتي يمكن ان تسبب نزاعات ما بين الجيران على المياه وتدفع باتجاه ابقاء المخالفات قائمة بل وتشريعها.

– اخذ اكاديميون على رئيس الجامعة اللبنانية تأمين التوازن الجندري عبر تعيين مديري الفروع الثانية من الحصة النسائية في حين يغيب هذا العنصر في فروع اخرى.

– لم تصل الحماسة إلى ذروتها في الحراك البلدي، وينقل أن الجميع يتريث بانتظار صدور موقف رسمي ما إذا كان الاستحقاق سيجري حقاً بموعده في أيار أو سيؤجل إلى أيلول، كما يردد بعض نواب المناطق لمحازبيهم وناخبيهم

اللواء:

همس

– تتحدث تقارير واردة من «عاصمة المحور» عن فشل محاولات التقارب مع دولة كبرى، ومن أبرز المؤشرات استقالة شخصية وازنة نتيجة لذلك..

غمز

– يؤكد نائب جنوبي، تغييري، في مجالسه على ثبات ممارساته في ما خص التضامن الكامل مع الجنوب وشعبه، من زاوية وطنية، وليس تمثيلية فقط

لغز

– تنتظر مصارف كبرى تعاميم المصرف المركزي الجديدة، لتبني على الشيء مقتضاه في ما خصَّ استفادة المودعين منها..

الجمهورية :

– اعتبرت شخصية ضمن ما كان يُعرَف بـ8 آذار، أنّه لو وافق رئيس تيار سياسي على الخيار الرئاسي الذي عُرِض عليه

أصبح جزءاً من العهد والحكومة بدل أن يكون خارجهما كما حصل لاحقاً.

– استغرب أحد النواب كيف أنّ الدولة لا تستفيد من امتالك مؤسسة عامة نحو 5 ملايين متر مربّع في السلسلة

الشرقية يمكن استخدامها لاستخراج البحص والمساهمة في إعادة إعمار لبنان وسوريا، بالتالي رفد الخزينة بمردود مالي كبير.

– تحتدم النقاشات لتشكيل لوائح متنافسة أو موحّدة في انتخابات بلدية في مدينة كسروانية ساحلية، مع اقتراب شخصيّتَين عائليّتَين من الإتفاق على مواجهة حزب كبير

البناء:

خفايا

– أصيب العديد من الخبراء العسكريين بالذهول مما تضمنه التحقيق العسكري الإسرائيلي في كيفية اقتحام قوات القسام لقاعدة ناحل عوز خصوصاً، حيث أظهر التحقيق أنّ “حماس كانت تعلم الموقع الدقيق لكل غرفة ومركز قيادة ومكاتب ومبنى داخل أسوار المعسكر؛ والحياة اليومية داخله؛ وعدد الأسلحة؛ والموقع الدقيق للمستودعات، وأكثر من ذلك بكثير”. كذلك ذكر التحقيق أنّ جيش الاحتلال أجرى قبل السابع من أكتوبر، تدريبات شملت عدة سيناريوهات، بما في ذلك غارة للنخبة القسام على موقع “بيجا” المجاور، وهجوم على مجموعة قتالية بواسطة طائرة بدون طيار، مشيرًا إلى أن “ما لم يُدرّب عليه على الإطلاق، حتى من قبل الكتائب السابقة في “ناحل عوز”، هو سيناريو الهجوم على المعسكر، رغم أنه يقع على مسافة 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من حي الشجاعية”. ووفق التحقيق، كانت النتيجة مقتل 53 جنديًّا في قاعدة “ناحل عوز”، و10 أسرى في قطاع غـزة من أصل 162 ضابطاً وجندياً هرب نصفهم ومنهم ضباط كبار وقتل وأسر وجرح النصف الآخر”.

كواليس

– انشغلت الأوساط القريبة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كما قالت وسائل إعلام عبرية، بتتبع خلفيّات مجيء الشاب الدرزي العربي الفلسطيني بترو شاهين من ألمانيا قبل أسبوع إلى بلدته شفاعمرو وتنفيذه أمس، عملية طعن في حيفا قتلت مستوطناً وجرحت خمسة، جراح ثلاثة منهم خطيرة. وما تحاول تحقيقات اجهزة الأمن في الكيان التحرّي عنه هو ما إذا كانت هناك صلة بين العملية وترتيبات وراءها تهدف إلى إفشال خطة نتنياهو في العبث بالنسيج الاجتماعي والطائفي في سورية والمنطقة تحت شعار حماية الدروز؟

المصدر: صحف