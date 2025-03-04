رويترز عن المتحدث باسم الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن مكان عقد الجولة المقبلة من محادثات موسكو وواشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 4 2025 - 05:30

رويترز عن المتحدث باسم الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن مكان عقد الجولة المقبلة من محادثات موسكو وواشنطن

منذ 40 mins 4 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة