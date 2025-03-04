ترامب: سنعلن الثلاثاء عن مصير صفقة المعادن مع أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن مصير صفقة المعادن مع أوكرانيا يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة أمام الكونغرس الأمريكي مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية أن “توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف تم إلغاؤها بعد المشادة الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي”.

ونقلت القناة عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن “الوفد الأوكراني توسل وترجى إعادة إطلاق المفاوضات بعد المشادة العلنية بين زيلينسكي والرئيس ترامب، لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز قالا إن زيلينسكي يجب أن يغادر البيت الأبيض”.

وكان ترامب قد استقبل الرئيس الاوكراني الذي وصل إلى البيت الأبيض الأربعاء لتوقيع اتفاقية استخراج المعادن والموارد المعدنية في أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم