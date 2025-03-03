وسائل اعلام فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2025 - 22:02

وسائل اعلام فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة المحتلة

منذ 17 mins 3 March، 2025
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