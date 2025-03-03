إسرائيل تمارس ابتزازًا مدعومًا أمريكيًا وحماس تطالب الأمم المتحدة بإعادة اتفاق غزة إلى مساره

أكدت حركة حماس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تختبئ خلف الموقف الأمريكي، بينما تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ اللحظة الأولى لإعلانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مطالبةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإلزام الاحتلال بالعودة إلى الاتفاق والدخول في المرحلة الثانية منه وصولًا إلى وقف إطلاق نار دائم.

واستعرضت حماس في مؤتمر صحفي عقده القيادي في الحركة أسامة حمدان أبرز الخروقات الإسرائيلية بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب مطالبة حكومة الاحتلال بتمديد المرحلة الأولى 42 يومًا أخرى استنادًا إلى مقترح قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقال حمدان إن سلوك الاحتلال وخروقاته للاتفاق خلال المرحلة الأولى يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق، وعملت جاهدة لتحقيق ذلك.

وعدّ قرارات نتنياهو الأخيرة باعتماد المقترحات الأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق الموقع برعاية مصرية وقطرية وأمريكية محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وفصل القيادي في حماس من خلال 25 بندًا إجمالي الخروقات التي سجلتها الحركة في ستة ملفات تشمل الخروقات الميدانية العسكرية والإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني وملف الأسرى ومعبر رفح وممر فيلادلفيا بالإضافة إلى الخروقات السياسية.

ابتزاز يهدد المنطقة

وأكد حمدان التزام حماس بالمضي قدمًا في اتفاق المراحل الثلاث والعبور إلى المرحلة الثانية منه كما التزمنا بتنفيذ جميع بنود الاتفاق المتعلقة بنا بدقة وفي المواعيد المحددة، محملًا الاحتلال وداعميه المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك.

واستنكر الابتزاز الرخيص الذي يمارسه نتنياهو وحكومته المتطرفة باستخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط في المفاوضات، وذلك بعد قرار إغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب.

ودعا حمدان المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال على فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وهو حق راسخ يكفله القانون الدولي، ولا يحق لأحد العبث به.

كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى العمل على إلزام الاحتلال بالعودة إلى الاتفاق والدخول في المرحلة الثانية منه وصولًا إلى وقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب جميع القوات الصهيونية من قطاع غزة، وإغاثة وإيواء أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 والعمل على إنجاز حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن حق تقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والمستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها.

وقال حمدان يتحمل مجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في قطاع غزة.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تدفع لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على الاتفاق من خلال طرح بدائل مثل تمديد المرحلة الأولى أو إنشاء مرحلة وسيطة وغيرها من المقترحات التي لا تتوافق مع ما جاء في الاتفاق الموقع بين الأطراف.

وأكد حمدان أن السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى الإسرائيليين هو الالتزام بالاتفاق والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية مع التزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته.

وأضاف يقع على عاتق الوسطاء والضامنين مسؤولية كاملة في منع نتنياهو من تخريب جميع الجهود التي بذلت للتوصل إلى الاتفاق وحماية الاتفاق من الانهيار.

وشدد حمدان على أن الأمن والاستقرار الدوليين باتا مهددين في ظل الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال الإسرائيلي والصمت الدولي الذي لا يحرك ساكنًا إزاء عربدة الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدد باستئناف حرب الإبادة ويصعد عدوانه في الضفة ويواصل الاعتداء على لبنان ويشن عدوانًا غاشمًا على سوريا كذلك، ولن تقتصر عواقب ذلك على شعبنا وأمتنا.

تغطية صحفية | القيادي بحركة حماس أسامة حمدان: السبيل الوحيد أمام الاحتلال لاستعادة أسراه هو الالتزام بالاتفاق، والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية pic.twitter.com/S57tGKYGJu — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 3, 2025

الخروقات الميدانية

وعلى صعيد الخروقات الميدانية سجلت حماس 962 خرقًا حيث جرى توثيق 77 عملية إطلاق نار و45 توغلًا لآليات جيش الاحتلال و37 عملية قصف واستهداف وخمس حالات احتجاز لسائقين وصيادين وأسفرت في مجموعها عن 116 شهيدًا و490 جريحًا.

وأشار إلى استمرار آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي وخصوصًا في محور فيلادلفيا متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر وما صاحب ذلك من إطلاق نار وقتل مدنيين وهدم منازل وتجريف أراض.

وأوضح حمدان أن الاحتلال تأخر في الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين في مخالفة صريحة للاتفاق وواصل منع الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد كما استمر في تسيير طيرانه المسير خلال الفترات المحظورة 10-12 ساعة يوميًا حيث تم رصد 210 خروقات للطيران الاستطلاعي والمذخر باستخدام طائرات مختلفة.

خروقات البروتوكول الإنساني

أما في ملف خروقات الإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني فوثقت حماس عدم التزام الاحتلال بإدخال 50 شاحنة وقود يوميًا وفقًا للاتفاق حيث بلغ مجموع شاحنات الوقود خلال 42 يومًا 978 شاحنة بمعدل 23 شاحنة يوميًا. كما منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه رغم وجود نص صريح في الاتفاق بذلك.

ورصدت الحركة عدم التزام سلطات الاحتلال بإدخال العدد المتفق عليه من البيوت المتنقلة حيث سمحت فقط بنقل 15 بيتًا متنقلًا من أصل 60000 متفق عليها إضافة إلى عدد محدود من الخيام. كما لم تلتزم بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث وسمح فقط بمرور تسع آليات في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.

ملف الأسرى

وفي ملف خروقات الأسرى سجلت حماس تأخيرًا متعمدًا في إفراج سلطات الاحتلال عن الأسرى الفلسطينيين في جميع دفعات التبادل التي جرت خلال المرحلة الأولى رغم نص الاتفاق على الإفراج بعد ساعة واحدة من تسليم الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف القيادي في حماس أن سلطات الاحتلال أجبرت الأسرى المحررين يومي 15 و26 فبراير/شباط الماضي على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يلتزم بالإفصاح عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة حيث أفصح فقط عن 2400 أسير.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام