وليد جنبلاط: على “أحرار” سوريا ان يحذروا من المكائد الاسرائيلية

قال الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” في لبنان وليد جنبلاط إنه “على أحرار سوريا ان يحذروا من المكائد الاسرائيلية واذا كانت قلة قليلة من هنا او هناك تريد جر سوريا الى فوضى فلا أعتقد أن الذين وحدوا سوريا سيستجيبون لدعوة نتنياهو”.

وأضاف جنبلاط في مؤتمر صحافي عقده الاحد “سأزور دمشق مجددا لأقول للجميع إن الشام هي عاصمة سوريا وطلبت موعدا للقاء أحمد الشرع”، وتابع “كنّا وسنبقى ضد الصلح مع إسرائيل إلى أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة”.

وعن الوضع في جنوب لبنان، قال جنباط “هناك احتلال في الجنوب ونُعوّل على اتصالات الرئيسَين عون وسلام مع الدول الكبرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام