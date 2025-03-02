جريح واعتقالات بالضفة واعتداءات جديدة للمستوطنين

يتواصل العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية باقتحامات واعتقالات وإرسال تعزيزات إلى المناطق المستهدفة بالحملات العسكرية.

وفي تفاصيل التطورات، فقد أكدت مصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تعزيز آلياتها العسكرية في جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة لليوم الـ41 للعدوان على شمال الضفة. في حين قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الأحد أحياء عدة في مدينة نابلس ومخيمي عسكر وبلاطة بالضفة الغربية المحتلة.

كما جرح شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال واعتقل آخرون مساء السبت، خلال اقتحام مدن وبلدات في الضفة، في حين شن مستوطنون اعتداءات على بلدات وتجمعات فلسطينية. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى المستشفى شابا أصيب بالرصاص الحي قرب الجدار العازل في بلدة بيت أولا غرب الخليل، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال المتمركزة عند الجدار الفاصل والتوسع العنصري غرب البلدة أطلقت النار صوب فلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الشاب في قدمه.

وحسب الوكالة ذاتها، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر، في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المنازل والمحال التجارية، دون الإبلاغ عن إصابات.

وشمال غرب مدينة رام الله (وسط)، اقتحمت قوة معادية قرية عبوين، وحطمت مركبات المواطنين وداهمت عدة منازل، دون تسجيل حالات اعتقال، لكنها اعتقلت 6 فلسطينيين من بلدتي بروقين وكفر الديك في محافظة سلفيت شمالي الضفة.

بدورها، قالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بورين جنوب نابلس في الضفة. كما أفادت مصادر أخرى أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة ناسفة أثناء تمركزها داخل بناية بمحيط مخيم جنين شمال الضفة.

🌐 تغطية صحفية |دمار وخراب أحدثه الاحتلال خلال عدوانه الواسع على مخيم جنين منذ أربعين يوما. pic.twitter.com/t9qlflfbrI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 1, 2025

وإضافة إلى الاقتحامات، شهدت بروقين غرب سلفيت، هجوماً نفذه عشرات المستوطنين اعتدوا خلاله على منازل ومركبات الفلسطينيين، مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة وبث حالة من الذعر بين السكان، تحت حماية جيش الاحتلال، الذي أطلق الرصاص الحي صوب الفلسطينيين.

مشاهد جديدة.. مستوطنون يهاجمون أطراف بلدة بروقين غرب سلفيت. pic.twitter.com/YhQ6tbVLFO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 1, 2025

وفي اعتداء آخر، هاجم مستوطنون خياما سكنية في بلدة النصارية بالأغوار الوسطى، وأعطبوا إطارات جرار زراعي، كما اقتحموا تجمع خلة مكحول بالأغوار الشمالية، وهددوا سكانه وأرهبوهم، حسب وكالة “وفا”.

وصعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها شرقي القدس المحتلة، منذ بدء الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 927 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

من جهة ثانية، قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين صهاينة اقتحموا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

#عاجل | مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام شهر رمضان بحراسة من الاحتلال pic.twitter.com/tnY7hawP4V — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 2, 2025

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام محلية فلسطينية مجموعات من المستوطنين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى في أول أيام شهر رمضان بحراسة من جنود الاحتلال.

المصدر: مواقع إخبارية