صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: تقرير مفوض شكاوي الجنود يشير إلى ارتفاع حاد في عدد الشكاوي التي تقدم بها جنود الاحتياط بمعدل زيادة 88% – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 2 2025 - 12:20

صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: تقرير مفوض شكاوي الجنود يشير إلى ارتفاع حاد في عدد الشكاوي التي تقدم بها جنود الاحتياط بمعدل زيادة 88%

منذ 57 mins 2 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة