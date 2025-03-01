اعلام فلسطيني: مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة بمحيط مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2025 - 22:20

اعلام فلسطيني: مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة بمحيط مخيم جنين

منذ 33 mins 1 March، 2025
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