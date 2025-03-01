الشركة اللبنانية للنقل الجوي افتتحت دورتها الرمضانية الثانية على ملعب العهد

ألقى رئيس النقابة محمد سعد كلمة رحب فيها بالفرق المشاركة، خلال إفتتاح الشركة اللبنانية للنقل الجوي LAT، دورتها الرمضانية الثانية على ملعب العهد بمشاركة خمس فرق على مستوى المطار، هي: LAT A، LAT B، LBBACC، CHABAB، ALMATAR، DEPARTURE TEAM.

البداية كانت بالنشيد الوطني،كما شدد على “ضرورة الروح الرياضة التي هي مكسب للمشاركين، شاكرا الشركة على رعايتها هذا النشاط الكروي.

ثم تحدث رئيس دائرة الموارد البشرية في الشركة ايلي المير، فأثنى على “دور المنظمين لانجاح الدورة”.

أولى مباريات الدورة جمعت فريقي DEPARTURE TEAM وLAT A، انتهت بفوز فريق LAT A بنتيجة 5/2

المباراة الثانية، جمعت فريقي LAT B*LBACC، وانتهت بتعادل الفريقين بأربعة أهداف.

المصدر: الوكالة الوطنية