حزب الله يتقبّل التعازي والتبريكات بالشهيدين السيدين في بعلبك

تقبلت قيادة حزب الله في منطقة البقاع، وعائلتا الأمينين العامين السابقين للحزب، الشهيدين سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين، التعازي في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، بحضور وزراء ونواب سابقين، ووفود من الفعاليات السياسية والدينية والأمنية والعسكرية والبلدية والاجتماعية، إضافةً إلى ممثلي العشائر والعائلات من مختلف مدن وبلدات البقاع وبعلبك – الهرمل.

وفي كلمة ألقاها خلال المجلس، أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله، الشيخ محمد يزبك، أن “العدو الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت”، مشيرًا إلى أن الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين “سبقا في الجهاد والشهادة، ونالا ما كانا يحبانه”. وأضاف: “مضينا معك عمرًا مديدًا، ورأيناك صادق الوعد، تحمل همّ أمتك وهمّ فلسطين، وكنت الملهم في كل حياتك، وفي كل ما قمت به في مواجهة من وصفتهم بأنهم أوهن من بيت العنكبوت”.

من جانبه، أشار مسؤول قسم الإعلام في منطقة البقاع، مالك ياغي، إلى أن “بعلبك هي مدينة قسم الإمام السيد موسى الصدر، وهي أمينة على وصية الشهيد السيد عباس الموسوي بحفظ المقاومة، وبعلبك هي عرين سيد شهداء الأمة السيد نصر الله وصفيه الهاشمي”.

وأضاف ياغي: “من بعلبك، حيث كانت البدايات الأولى، ومن عبق الشهداء والمجاهدين، ومن موقف الشيخ راغب وبسالة الحاج عماد، نرفع الصوت عاليًا، مدوّيًا بالعهد والبيعة والوفاء لقيادة حزب الله، وعلى رأسها الأمين العام المفدّى الشيخ نعيم قاسم”.

وتوجّه ياغي، باسم قيادة حزب الله في منطقة البقاع وعائلتي الشهيدين، “بالشكر والامتنان والعرفان والتقدير لكل من قدّم واجب العزاء والتبريك”.

وفي ختام المجلس، قدّم الدكتور حسين النمر، باسم قيادة منطقة البقاع، درعين تكريميين لعائلتي الشهيدين السيدين نصر الله وصفي الدين، تقديرًا لتضحياتهما ودورهما في مسيرة المقاومة.

واختُتم المجلس بمجلس عزاء حسيني تلاه الجريح السيد حسين مرتضى، وسط أجواء من الوفاء والعهد على استمرار المسيرة التي بدأها الشهداء.

المصدر: موقع المنار