قوات الاحتلال تعتقل شاباً خلال اقتحام ضاحية ذنابة شرق طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2025 - 05:38

قوات الاحتلال تعتقل شاباً خلال اقتحام ضاحية ذنابة شرق طولكرم

منذ 25 mins 1 March، 2025
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