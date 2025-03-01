فلسطين اليوم:آليات الاحتلال تطلق النار تجاه منازل المواطنين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2025 - 00:32

فلسطين اليوم:آليات الاحتلال تطلق النار تجاه منازل المواطنين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 58 mins 28 February، 2025
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