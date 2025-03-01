“السيد” كما لم يُرَ من قبل.. عائلته تروي محطات من حياته حتى الوداع الأخير

عرضت قناة المنار مساء اليوم الجمعة حلقة خاصة عن سيد شهداء الأمة، سماحة السيد حسن نصرالله، بعنوان “السيد”، وتخللتها مقابلة مع نجله السيد جواد نصرالله، الذي كشف عن تفاصيل تُعرض للمرة الأولى حول مرحلة وصفها بـ”غربة الشهادة” وصولًا إلى التشييع المهيب. كما استعرض جوانب من حياة السيد الشهيد بين أهله وناسه، متحدثًا عن محطات شخصية وعائلية.

وأكد السيد جواد خلال الحلقة أن “النعش بقي كما هو عند إخراج الوديعة، وظل متماسكًا حتى لحظة الظهور، ويوم التشييع كنا جميعًا واحدًا، تنافسنا بقدر الحب”.

لماذا أطل مرافقو السيد مع نعشه خلال التشييع؟

وأكد السيد جواد أن طائرات العدو فوق التشييع مصداق لخوفهم من اثر الدم… وقول الشيخ راغب “هزئنا بالاحتلال”.

وأشار السيد جواد إلى ان”أحد الخواص المحبين للسيد رفض توديع الوديعة… حتى الآن لا يصدق”.

ولفت السيد جواد إلى أن” زيادة اعداد محبي السيد تفرحنا وعندما يكون الإنسان قريب من الله يزرع محبته في قلوب الناس”.

وتضمنت الحلقة أيضًا مقابلة مع كريمته السيدة زينب نصرالله، التي روت للمنار قصصًا من الطفولة حتى يوم الوداع الأخير مع جثمانه الطاهر. كما أطل أحفاد السيد الشهيد في شهادات مؤثرة عن ذكرياتهم مع جدهم العطوف والحنون.

زينب الطفلة ـ الابنة… أي ذكريات

وقالت السيدة زينب أن” السيد كان يحب في حياته تواجده الطبيعي مع عائلته مثل أي أب أو جد و كان موجوداً معنا في الأعياد وكان يستفقدنا وكان يعوض البعد بمكالمة هاتفية، وكان يسأل عن أولادي وأولاد إخوتي ويعوض غيابه بتوكيل أخي جواد بنا”.

وأضافت:” كان يعز عليه حمل هم الأمة ومحروم من الجلسة مع أولاده وأن يعيش تفاصيلهم، و دائماً كنا نراه في شهر رمضان من دون أن نعرف أي يوم سيحضر معنا”.

وتابعت:” انشغالات السيد من طوفان الأقصى إلى وقت الاستشهاد كانت ذروة التعب الأكبر”.

وأوضحت كريمة سيد شهداء الأمة أن” عوائل الشهداء كانت تحظى بمكانة خاصة لدى سماحته، حيث كان يتأثر عميقًا برسائلهم، ويشعر بغصة حين كانوا يطمئنونه عليهم بدل أن يعبّروا عن حزنهم، مؤكدين له أن الأهم هو ألا يكون هو نفسه حزينًا”.

وحول مجزرة البايجر قالت السيدة زينب إنه” عندما علم السيد بمجزرة البايجر بكى على الشباب، و السيد يعتبر كل شاب من الشباب ابنه وتألم لجراحهم”.

ولفتت السيدة زينب إلى أن” السيد انسان مظلوم بهذه الحياة ولهذا استحق أن يكون شهيداً وفعلاً ارتاح، وكم هو عزيز على السيد كإنسان أن يشاهد تشييع جنازة والدته على التلفزيون!”.

واضافت:” المرة الوحيدة التي غص فيها السيد عندما ذكر تعلق والدته بنجله الشهيد هادي”.

وقالت” كان صعباً على السيد أن يشكر الناس على مواساته بوالدته من وراء الكاميرا”.

27 أيلول وخبر الشهادة

اللقاء مع والدي شهيداً

الوداع الأخير مع أم هادي

هدايا السيد لأولاده

شكراً للناس عائلة السيد الكبيرة



الحلقة سلطت الضوء على “السيد” في شهادة كاملة عن السيد الأب، الزوج، الجد، والقائد، وتضمنت مشاهد خاصة تروي كيف كان حاضرًا في حياتهم رغم غيابه، إضافة إلى الكثير من التفاصيل الأخرى.

كما عرض في الحلقة مشاهد خاصة تروي كيف كان معنا الشهيد السيد حسن نصرالله دون أن نراه.

الحلقة أعدتها وقدمتها الزميلة منار صباغ ضمن برنامج بانوراما اليوم، وبُثّت مباشرة بعد نشرة الأخبار الرئيسية المسائية، واستمرت لأكثر من ساعتين، كما يعاد عرضها يوم غد السبت عند الساعة الواحدة إلا عشر دقائق ظهرًا.

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المصدر: قناة المنار