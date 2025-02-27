حلقة شاملة على قناة المنار بعنوان “السيد” .. مقابلات .. مشاهد خاصة.. مساء الجمعة بعد الأخبار

تعرض قناة المنار مساء الجمعة 28-05-2025 حلقة خاصة عن سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصرالله بعنوان “السيد” ويتخللها حوار مع نجله السيد جواد نصرالله الذي سيتحدث عن تفاصيل تكشف للمرة الاولى عن مرحلة وصفها بغربة الشهادة وصولاً الى التشييع المهيب، كما سيكشف السيد جواد عن تفاصيل كثيرة عن حضور السيد الشهيد بين أهله وناسه ومحطات من حياتهم الشخصية معه، ويتخلل الحلقة أيضاً مقابلة مع كريمته السيدة زينب نصرالله التي روت للمنار قصص من الطفولة إلى يوم الوداع الأخير مع جثمانه الطاهر، ويطل أحفاد السيد الشهيد في شهادات موثرة عن ذكرياتهم من جدهم العطوف والحنون.

الحلقة تتحدث عن “السيد” في شهادة كاملة عن السيد الأب… الزوج… الجد… القائد… وتتضمن مشاهد خاصة تروي كيف كان معنا دون أن نراه والكثير من التفاصيل الأخرى.

الحلقة من إعداد وتقديم الزميلة منار صباغ وهي ستبث مباشرة بعد نشرة الأخبار الرئيسية المسائية على مدى أكثر من ساعتين، كما ستعاد يوم السبت عند تمام الساعة الواحدة الا عشر دقائق ظهراً.

المصدر: قناة المنار