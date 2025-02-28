سلام خلال جولته الجنوبية: نلتزم إعادة الإعمار… ولا استقرار حقيقيًا ومستدامًا دون انسحاب “إسرائيل” بالكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2025 - 18:18

سلام خلال جولته الجنوبية: نلتزم إعادة الإعمار… ولا استقرار حقيقيًا ومستدامًا دون انسحاب “إسرائيل” بالكامل

منذ 1 ساعة 28 February، 2025
سلام
لبنان

بدأ رئيس الحكومة نواف سلام صباح اليوم الجمعة جولة تفقدية في الجنوب، يرافقه عدد من الوزراء، حيث زار أكثر من قرية وبلدة حدودية دُمّرت جراء العدوان الصهيوني الأخير.

وعلى هامش زيارته ثكنة “بنوا بركات” في صور، التقى الرئيس سلام وفدًا من أهالي بلدة الضهيرة الحدودية، الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام الثكنة استنكارًا لممارسات العدو “الإسرائيلي” بحق الأهالي الراغبين في العودة إلى بلدتهم.

وقال خلال اللقاء إنه” أول يوم عمل حقيقي للحكومة، وأوجه كل التحية المستحقة للجيش اللبناني وشهدائه. إن الحكومة ستعمل على تنفيذ ما ورد في البيان الوزاري، ونعدكم بالعودة الآمنة إلى منازلكم في أسرع وقت. كما نؤكد التزامنا بإعادة الإعمار ليعود الأهالي بكرامة، وهذا ليس وعدًا بل التزام مني شخصيًا ومن الحكومة”.

وأشار إلى أن “الحكومة تسعى إلى كسب ثقة الأهالي بالأفعال لا بالأقوال فقط”، لافتًا إلى أن “الحكومة بدأت، حتى قبل نيلها الثقة، بحشد كل الدعم العربي والدولي من أجل إجبار العدو على الانسحاب من أراضينا، بما في ذلك ما يُسمى النقاط الخمس، لأنه لا استقرار حقيقيًا ومستدامًا دون انسحاب “إسرائيل” بالكامل، على أمل اللقاء قريبًا في القرى الحدودية”.

سلام

المصدر: مواقع

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