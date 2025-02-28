الشيخ الخطيب: الحكومة أخذت على نفسها تحرير الأرض ووضع حد للعدوان وإعادة البناء والإعمار

قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب في رسالة له الجمعة بمناسبة شهر رمضان المبارك “أبارك للمسلمين خاصةً وللبنانيين عامةً هذه المناسبة، وأسأل الله تعالى أن تحلّ علينا وعلى بلدنا العزيز، وبالأخص على أهالي وأُسر الشهداء وعلى الجرحى، بركاته وخيراته، وأن تكون مناسبةً نستمدُّ منها روح الصبر والتوكّل على الله سبحانه وتعالى”.

وأمل الشيخ الخطيب “التزود لمواجهة تحديات المستقبل مهما بلغت ولنتجاوز الصعوبات والأزمات والمصائب مهما اشتدت”، ولفت الى ان “امتنا هي أغنى الامم في ما تمتلكه من الثروات ولكنه ممنوع عليها أن تتصرّف بها الا بما يأذن به الاسياد وتتنازع بينها على الفتات ويُعْتَدَى عليها فيناصر بعضها المعتدي ويُلقي اللوم على بعضه الاخر، مبرراً للمعتدي الاعتداء وتستخدم كل الاسلحة المحرمة، بما فيها السلاح ما فوق الدمار الشامل وتبثّ كل السموم المذهبية والطائفية لإضعاف الحالة الوطنية والقومية والاسلامية وتُستباح كل الحرمات، فيما العدو لا يخفي أطماعه بل يمارس وبشكل فاضح ووقح ووحشي وفاجر، عدوانه ويقتل البشر ويدمر الحجر بشكل غير مسبوق”.

وفي الشأن اللبناني، قال الشيخ الخطيب “قد آن الاوان لدعوة فخامة رئيس الجمهورية الى طاولة حوار وطني تجمع اللبنانيين للخروج باتفاق ينهي الانقسام”، وتابع ان “الحكومة أعطيت الثقة على أساس البيان الوزاري وأخذت على نفسها تحرير الارض ووضع حد للعدوان وإعادة البناء والإعمار، ونأمل أن تنجح في تحقيق هذه المهمات وإيصال البلاد الى حال من الاستقرار”.

من جهة ثانية، دعا الشيخ الخطيب “القادة العرب الذين ستنعقد قمتهم في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل إلى وعي المشروع الصهيوني في المنطقة واتخاذ قرارات على مستوى خطورته”.

كما حث الشيخ الخطيب “الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى مواجهة هذا المشروع الذي لن تنجو من مخاطره وإلى طرح مشروع للمواجهة بالتنسيق والتعاون مع دول المنطقة وفي طليعتها المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام