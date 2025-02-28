الرئيس بري: حلول شهر رمضان مع بدء الصوم لدى المسيحيين مناسبة لاستحضار قيم التعاون لحفظ لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2025 - 14:32

الرئيس بري: حلول شهر رمضان مع بدء الصوم لدى المسيحيين مناسبة لاستحضار قيم التعاون لحفظ لبنان

منذ 47 mins 28 February، 2025
الرئيس بري
لبنان

هنأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان له الجمعة اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأمل الرئيس بري أن “يكون شهر رمضان المبارك والذي يتزامن هذا العام مع إقتراب بدء الصوم الكبير لدى أبناء الطوائف المسيحية الكريمة مناسبة يتلاقى فيها الجميع لإستحضار كل القيم والمثل الإيمانية السامية بما تجسدهما هاتين المناسبتين المباركتين صبراً وتآزرا وتراحما وتعاونا في سبيل حفظ كرامة الإنسان والتخفيف من معاناته وبلسمة جراحه وتأمين حقه في العيش الكريم ووأولاً وآخراً لحفظ لبنان فحب الأوطان من الإيمان” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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