جريح فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي في بلدة بيت ريما بالضفة المحتلة

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات العدو الإسرائيلي خلال مواجهات دارت في بلدة بيت ريما شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الاحتلال أطلق النار على شاب وأصابه في قدمه بعيار حي واحتجزه لبعض الوقت قبل السماح لسيارة الإسعاف بإخلائه ونقله لتلقي العلاج”.

وأضافت المصادر أن “المواجهات أعقبت اقتحام الاحتلال لبيت ريما، ودهم منازل المعتقلين المحررين: تامر سليم الريماوي، ووليم سامح الريماوي، وعمر سمير الريماوي، الذين أفرجت سلطات الاحتلال عنهم فجر اليوم وتم إبعادهم لمصر، في إطار الدفعة السابعة من اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة”.

وذكرت المصادر أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت أصحاب المحال التجارية وسط البلدة على إغلاق أبوابها”.

المصدر: فلسطين اليوم