اعلام العدو: “إسرائيل” تدرس رفع سعر الغاز لمصر ردا على رفضها خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

كشفت وسائل إعلام العدو الاسرائيلي أن “إسرائيل سترفع أسعار الغاز لمصر ردا على رفض القاهرة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه “على خلفية التقارير التي تتحدث عن تعزيز الجيش المصري وجوده في سيناء ورفض مصر المشاركة في مستقبل قطاع غزة، سعت القاهرة إلى زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي، ووافقت إسرائيل، لكنها طالبت برفع السعر، وهو ما أثار غضبا في مصر، حيث أكدوا أن الأمر كان ابتزازا سياسيا”.

من جهته، قال موقع “حداشوت كيبا” الإسرائيلي إن “مصر فوجئت بالشرط الذي وضعته إسرائيل، بزيادة السعر بنسبة 40%، مما أشعل غضب المصريين، وأكدوا أن إسرائيل تحاول ابتزازهم سياسياً بشأن غزة”، وأشار إلى أنه “قد تزايدت في الأسابيع الأخيرة التقارير عن استعدادات استثنائية يقوم بها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب تسارع عمليات التسليح والتهديدات في وسائل الإعلام المصرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام