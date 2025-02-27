حمادة دان العدوان الصهيوني على الهرمل: لتتخذ الحكومة كل الإجراءات لمنع العدو من ‏ممارسة همجيته

علّق عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة على الاعتداء الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة الهرمل في البقاع الشمالي.

وقال حمادة “كعادتهِ وإنسجاماً مع طبيعته العدوانية وفي غياب أي موقفٍ رسمي من الدولة اللبنانية وبِغطاءٍ من رعاة ‏التفاهم الغير مباشر، أَقدم العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على ارتكاب اعتداءٍ جديد من خلال استهداف ‏المواطنين الآمنين في الهرمل أثناء تقبل التعازي بإستشهاد الشهيد مهران علي ناصر الدين وعلى مقربة ‏من متوسطة الهرمل الرسمية الثالثة التي كان يتواجد فيها أكثر من ٥٠٠ طالب، وذلك تزامناً مع خروجهم ‏من المدرسة، مما أسفر عن إرتقاء شهيد وإصابة آخرين من بينهم أطفال أُدخلوا إلى العنايةِ المركزةِ”.‏

وطالب حمادة “الحكومة وانسجاماً مع بيانها الوزاري بأن تتخذ كل الإجراءات الآيلة إلى منع هذا العدو من ‏ممارسة همجيته”، ودعا “وزارة التربية إلى اتخاذ الموقف التربوي المناسب المُعبّر عن حقوق الأطفال التي ‏تتضمنها الشرائِع الدولية، ونُعاهد أهلنا الشرفاء على أن دماء أبنائِنا سَتُغرق عدونا وستبقى سور بلدنا ‏وحُصنه الحصين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام