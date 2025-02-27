حمادة دان العدوان الصهيوني على الهرمل: لتتخذ الحكومة كل الإجراءات لمنع العدو من ‏ممارسة همجيته

علّق عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة على الاعتداء الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة الهرمل في البقاع الشمالي.
وقال حمادة “كعادتهِ وإنسجاماً مع طبيعته العدوانية وفي غياب أي موقفٍ رسمي من الدولة اللبنانية وبِغطاءٍ من رعاة التفاهم الغير مباشر، أَقدم العدو الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على ارتكاب اعتداءٍ جديد من خلال استهداف المواطنين الآمنين في الهرمل أثناء تقبل التعازي بإستشهاد الشهيد مهران علي ناصر الدين وعلى مقربة من متوسطة الهرمل الرسمية الثالثة التي كان يتواجد فيها أكثر من ٥٠٠ طالب، وذلك تزامناً مع خروجهم من المدرسة، مما أسفر عن إرتقاء شهيد وإصابة آخرين من بينهم أطفال أُدخلوا إلى العنايةِ المركزةِ”.
وطالب حمادة “الحكومة وانسجاماً مع بيانها الوزاري بأن تتخذ كل الإجراءات الآيلة إلى منع هذا العدو من ممارسة همجيته”، ودعا “وزارة التربية إلى اتخاذ الموقف التربوي المناسب المُعبّر عن حقوق الأطفال التي تتضمنها الشرائِع الدولية، ونُعاهد أهلنا الشرفاء على أن دماء أبنائِنا سَتُغرق عدونا وستبقى سور بلدنا وحُصنه الحصين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام