حماس: أي تراجع إسرائيلي عن اتفاق غزة سيزيد معاناة الأسرى وعائلاتهم

يستقبل شعبنا 600 من أسرانا الأبطال بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عنهم، بما في ذلك عدد من الأسرى من الأطفال والنساء في سجون الاحتلال جاء في بيان صادر عن حماس، كما جددت “حماس” التزامها وقف إطلاق النار واستعدادها لمحادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وحذرت من أن أي محاولات إسرائيلية للتراجع عن الاتفاق أو عرقلته ستزيد معاناة الأسرى وعائلاتهم.

وأكدت أن “محاولات إسرائيل تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين قد باءت بالفشل”، مشيرة إلى أن “إسرائيل أفرجت عن 600 معتقل فلسطيني، بينهم نساء وأطفال”.

أضافت: “لقد فشلت محاولات الاحتلال في تعطيل الإفراج عن أسرانا، وذلك بفضل إصرارنا على تنفيذ الاحتلال لالتزاماته، وجهود الوسطاء في مصر وقطر، ودورهم الحاسم في الضغط على الاحتلال.”

وأكدت مجددا “التزامها الكامل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بكل بنوده وحيثياته، معربة عن استعدادها للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق”.

وقالت: “نؤكد مرة أخرى أن الطريق الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في قطاع غزة هو التفاوض والالتزام بما تم الاتفاق عليه”.

وحذرت من أن “أي محاولات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته للتراجع عن الاتفاق أو عرقلته ستزيد من معاناة الأسرى وعائلاتهم”.

المصدر: االوكالة الوطنية للاعلام