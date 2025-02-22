تدابير سير إلحاقية بمناسبة تشييع الشهيدَين نصر الله وصفيّ الدّين

صـ در عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي :

“إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق باتّخاذ تدابير سير بمناسبة إقامة مراسم تشييع الشهيدَين سماحة السّيّد حسن نصر الله وسماحة السّيّد هاشم صفيّ الدّين في مدينة كميل شمعون الرياضيّة بتاريخ 23-2-2025

أوّلًا: مع بدء توافد المشاركين في التشييع، ونظرًا إلى كثافة السير على مداخل بيروت المؤدّية إلى المكان المذكور، وضغط السير على مداخل الضاحية: خلدة – الشويفات – طريق المطار – أوتوستراد الأسد، يرجى من المواطنين الكرام الذين لا يقصدون مكان التشييع، باستثناء قاصدي مطار رفيق الحريري الدولي، تجنّب سلوك الطرقات المؤدّية إلى مكان إقامة المناسبة، تسهيلًا لحركة المرور.

ثانيًا: بسبب تراكم طبقات من الجليد على طريق عام ضهر البيدر:

– تمّ قطع السير من بحمدون باتجاه البقاع.

– يرجى من المواطنين عدم سلوك طريق شتورة ضهر البيدر بيروت بسبب خطورة الطريق وصعوبة سلوكها، حفاظًا على سلامتهم”.