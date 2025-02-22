الرئيس الفخري لـ”اتحاد النقابات العالمي”: للتمسك بالمبادئ التي استشهد من أجلها السيد نصرالله

بعث عضو البرلمان الأوروبي الرئيس الفخري لـ”اتحاد النقابات العالمي” جورج مافريكوس السبت برقية تعزية إلى رئيس “اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين” علي طاهر ياسين، معربا عن بالغ حزنه لاستشهاد الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.

وقال مافريكوس في برقيته إن “فقدان هذين القائدين لا يمثل خسارة للمقاومة فحسب، بل هو خسارة للانسانية جمعاء، والتي تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها والتحرر من نير الاحتلال والاستبداد”، واضاف ان “إرثهما النضالي سيبقى منارة مضيئة في ذاكرة الشعوب ودرب التضحية والكرامة الذي سلكاه لن ينطفئ بغيابهما بل سيظل ينهل من مواقفهما البطولية”.

وأكد مافريكوس أن “اتحاد النقابات العالمي مستمر في موقفه الثابت إلى جانب المقاومة في مواجهة الإمبريالية والصهيونية”، ولفت الى أن “قضية العدالة للشعوب المستضعفة ستظل محور النضال العمالي العالمي”.

وحيا مافريكوس “جميع العاملين والنقابيين الذين يواصلون مسيرة النضال”، داعيا إلى “التمسك بالمبادئ التي استشهد من أجلها السيدان نصرالله وصفي الدين والمضي قدما في طريق الحرية والكرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام