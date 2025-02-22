حماس: جاهزون لعملية تبادل كاملة مرة واحدة وهذه شروطنا

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن إعادة إعمار غزة يجب أن تتم بتوافق وطني، وأنها لن تسمح لأي قوة خارجية بالتدخل، مشيرة إلى جاهزيتها لإتمام عملية تبادل كاملة مرة واحدة بشروط.

وأوضح حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، صباح اليوم السبت، أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن، وأن الاتصالات مستمرة مع الوسطاء.

وذكرت حماس أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسلّم قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار ما دام الاحتلال ملتزما به.

كما جددت التذكير بجاهزيتها لإتمام عملية تبادل كاملة رزمة واحدة تستند لوقف نهائي للحرب وانسحاب الاحتلال وإعمار قطاع غزة، كما شددت حماس على أن ضمان إتمام عمليات التبادل القادمة هو التزام الاحتلال الإسرائيلي بباقي بنود الاتفاق وتنفيذ البروتوكول الإنساني.

وتابعت حماس بالقول “مضى 33 يوما من المرحلة الأولى دون أن يستكمل الاحتلال تنفيذ كامل بنود الاتفاق فيها” مضيفة أن “الوضع في غزة كارثي” مشيرة إلى أن الوضع “يتطلب ضغط الوسطاء على الاحتلال لتنفيذ البروتوكول الإنساني”.

كما أشارت حماس إلى أن “منع الاحتلال سفر عائلات الأسرى المبعدين يكشف انتهاكه للمواثيق وهزيمته أمام إرادة شعبنا ومقاومته”.

صمود المقاومة

كذلك، أعلنت “حماس” إنجاز المقاومة عملية تبادل 6 أسرى اليوم السبت، قائلة إن ذلك يؤكد التزامها بالاتفاق، وفي المقابل يواصل الاحتلال المماطلة في تنفيذه. وأضافت أن “التسليم يأتي في مشهد وطني مهيب يعكس وحدة شعبنا وفصائلنا بينما يعيش الاحتلال حالة تشظ وتبادل اتهامات”.

وتابعت حماس “تعامُلنا مع الأسرى يستند إلى تعاليم ديننا وقيمنا بينما يتجرع أسرانا العذاب والقمع في سجون الاحتلال”. وفي السياق ذاته، قالت حماس إن “الجمهور الصهيوني أمام خيارين: استقبال أسراهم في توابيت أو احتضانهم أحياء بشروط المقاومة”.

وشددت حماس على أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “الهروب من هزيمة جيشه في غزة” بارتكاب المجازر في الضفة “لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومته”. وقالت أيضا إن “شعبنا ومقاومته سيواصلون النضال دفاعا عن الأرض والمقدسات حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

المصدر: مواقع إخبارية