المانيا | الشرطة تعلن عدم امتلاك أي أدلة عن دوافع لعملية الطعن المحتملة التي أدت لاصابة شخص في برلين

أعلنت الشرطة الألمانية، أنّها لم تتوصل بعد الى أي أدّله على الإطلاق، لدوافع الهجوم، الذي وقع مساء الجمعة، وتسبب باصابة رجل بجروح خطرة، اثر عملية طعن في العاصمة برلين.

وقال المتحدث باسم الشرطة فلوريان ناث ، أنّ الشرطة تتابع تحقيقاتها، و تستمع الى جميع الشهود بهدف معرفة دوافع الهجوم، مشيراً الى أنّها لم تتوصل حتى الآن لاي أدلّة على وجود أي علاقة بين الجاني والضحية.

وكان المتحدث باسم الشرطة فلوريان ناث، أعلن في تصريح سابق، القاء القبض على مشتبه به بالقرب من موقع شهد ما يشتبه بأنها عملية طعن أدت إلى إصابة رجل إسباني بجروح خطرة عند النصب التذكاري لما يسمّى ” الهولوكوست”. في برلين.

وقال ناث “لقد ألقينا القبض على مشتبه به و نجري حاليا تحقيقا عاجلا لنعرف إن كان المشتبه به الذي ارتكب الجريمة كان اليوم في المكان، نحو الساعة السادسة مساء”.

وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق بأن رجلا أصيب بجروح خطرة في هجوم نُفذ على الأرجح بأداة حادة عند النصب، في وسط برلين بالقرب من السفارة الأميركية، مشيرة الى أنّ المسعفين يقدمون الرعاية للمصاب.

وقد هرعت عشرات سيارات الشرطة الى الموقع، اضافة الى آلية إطفاء مجهّزة برافعة لإتاحة رؤية شاملة للموقع بهدف رصد المهاجم الفار.

وتأتي الحادثة قبل يومين من موعد الانتخابات العامة، وبعد سلسلة من عمليات دهس وطعن، شهدتها البلاد، خلال الفترة الماضية.

المصدر: وكالات