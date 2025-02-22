جنوب أفريقيا | لافروف: أصوات أكثر عقلانية تأتي من واشنطن بشأن الصراع في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن أصواتًا أكثر عقلانية تصدر من واشنطن فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

وقال لافروف – في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية مجموعة العشرين في جوهانسبرج: “ليس الجميع في الولايات المتحدة يريدون مواصلة إنفاق الأموال على تسليح أوكرانيا، والآن، كما ترون، نسمع أصواتًا أكثر عقلانية، ليس فقط من عدد من الدول الأوروبية، بل أيضًا من واشنطن”.

وأضاف “إن روسيا لا تتطرق إلى موضوع رفع العقوبات في إطار تسوية الصراع في أوكرانيا”، مشيرًا إلى أن “الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يدعو زيلينسكي إلى التمسك بموقفه قبل بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا”.

وتضم مجموعة العشرين 19 دولة، هي: أستراليا، الأرجنتين، البرازيل، بريطانيا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، كندا، الصين، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، فرنسا، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، اليابان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وفي الأول من ديسمبر من العام الماضي، انتقلت رئاسة مجموعة العشرين إلى جنوب أفريقيا من البرازيل، تحت شعار “التضامن والمساواة والتنمية المستدامة”، ومن المقرر أن تنقلها بريتوريا إلى الولايات المتحدة في نهاية نوفمبر.

المصدر: وكالات