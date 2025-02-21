الشيخ الخطيب: لنكرم أنفسنا بالمشاركة بموكب التشييع المهيب للشهيدين السيدين نصر الله وصفي الدين

أكد نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس على طريق مطار بيروت الدولي ان “المقاومة أفشلت اهداف العدو الاسرائيلي في غزة ولبنان على الرغم من الدعم الدولي الكبير لكيان العدو”.

وقال الشيخ الخطيب”ارقى الشهداء وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله لتحقيق الاهداف التي انشأت المقاومة من اجلها وهي تحقيق عزة الامة وكرامتها وبناء الدولة القوية العادلة”، وحيا “الشهداء وعلى السيد نصرالله قدس سره الذي قضى حياته في خط المقاومة والجهاد حتى اصطفاه الله شهيدا مع اخوة اعزاء قادة ومجاهدين اخلصوا لله، فاصطفاهم الله شهداء للوطن والامة رضوان الله تعالى عليهم وحشرهم الله مع شهداء كربلاء، واجزل لهم العطاء”.

واضاف الشيخ الخطيب “لله دركم وطاب مرقدكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر”، وتابع “لقد وجب علينا حقكم وعلى امتكم وستبقى امانتكم في رقابنا لمتابعة المسيرة وتحقيق الأهداف، فهبوا يا اهلنا الاخيار لتوديع السادة الاخيار، ولنكرم انفسنا في موكب التشييع المهيب للسيد الحبيب ولصفيه النجيب السيد هاشم صفي الدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام