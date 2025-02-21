عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 21 شباط 2025

العناوين

البناء:

– حافلات مفخخة في تل أبيب بعضها انفجر وبعضها مُعدّ للتفجير… والردّ في الضفة

– انتفاضة المسافرين في مطار بيروت دفاعاً عن حقهم برفع صور السيد نصرالله

– حملة شائعات لمحاصرة التشييع وزرع الفتن والردّ بنفي بطريركيّ ودعوة اشتراكيّة

النهار:

– لبنان بلد عالق في مطار

– رياح ترامب تلفح روسيا وأوكراني

– 14 مليار دولار الكلفة الأولية لاعادة الإعمار

نداء الوطن:

– العشائر الشيعيّة: لسنا أدوات ل “حزب الله”

– إعادة الإعمار مشروطة دولياً و”حزب الله” مأزوم مالياً

– وزير الداخلية: لا تهاون في متابعة استحقاق الانتخابات البلدية

اللواء:

– إعادة الإعمار على الطاولة.. والبنك الدولي لتأسيس الصندوق والإنفاق الشفَّاف

– عون لملاحقة الفاسدين.. والإحتلال على خروقاته.. والأنظار على مشاركات الأحد

– تصحيح الوضع المالي

الجمهورية :

– بعد »الثقة«… ضغط للانسحاب والإعمار

– أسبوع ديبلوماسي في السعودية

الأخبار:

– في وداع السيد: اكتمال التحضيرات وإعادة تأهيل المدينة الرياضية ليوم التشييع الكبير

– أصول تنظيم التجمعات الشعبية الحاشدة: هل ستتحمّل الدولة «أكبر المسؤوليات»؟

– إعلاميو جنوب العالم يحجّون إلى بيروت

الشرق:

– لبنان يحتاج إلى العرب… أم إلى إيران؟

– العاصفة المناخية تجمد السياسة والسياسيين

الديار:

– «اسرائيل» تقيم منطقة عازلة وواشنطن تضغط «لنزع السلاح»

– مخاوف أوروبية من «دفتر شروط» اميركي يؤدي لاضطرابات

– هل يقطع ترامب رأس نتنياهو؟

الاسرار

النهار:

– تعمل بعض المرجعيات السياسية في قرى وبلدات الجبل للوصول الى لوائح تزكية في الإنتخابات البلدية المقبلة، تجنباً أليّ صدامات وصراعات عائلية وغيرها في هذه المرحلة الصعبة والحساسة.

– اثار قدوم عدد من الحوثيين الى لبنان للمشاركة في تشييع السيد حسن نصرالله لغطاً حول التعامل معهم خصوصا اذا كانت صدرت بحق بعضهم احكام في اليمن او صدرت مذكرات بتوقيفهم

– قوبل قرار وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الاراضي اللبنانية بالتزامن مع مراسم تشييع نصر الله، بالكثير من التعليقات حول سريان القرار خصوصا اذا لم يلتزم به أولا “حزب الله”.

– تخوفت مصادر جامعية من ان يؤدي وقف تمويل “USAID” الى عدم قدرة طالب على اكمال تعليمهم الجامعي لعدم قدرة ذويهم على سداد الأقساط

نداء الوطن:

– تقول مصادر البنك الدولي إن من أبرز شروط تقديم المساعدات للبنان، تأسيس صندوق لأموال إعادة الإعمار، يكون التدقيق فيه للبنك الدولي، بسبب غياب الشفافية لدى الإدارات اللبنانية.

– السؤال اللغز الذي يُطرَح على هامش احتفال تشييع الأمين العام السابق لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، والسيد هاشم صفي الدين، هو: هل سيحضر الأمين العام الجديد الشيخ نعيم قاسم شخصياً وحضورياً؟ أم يلقي كلمته عبر شاشة عملاقة؟

– تقول مصادر مطلعة إن التعيينات العسكرية والأمنية ستكون ضمن “سلة واحدة” مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة، تحاشياً للتجاذبات.

اللواء:

همس

– تسجِّل الحرب الدائرة بين الدولار «واليورو» عمليات كرٍّ وفرٍّ، على خلفية أداء غير مريح للبنك المركزي الأوروبي

غمز

– تأخر مدعوُّن محليون في تحديد موقفهم الأخير من المشاركة في التشييع الأحد، مما ترك أسئلة لدى الجهات المعنية..

لغز

– تضرب الأسواق موجة من المخاوف من صعود مؤذٍ للأسعار، بصرف النظر عن حلول شهر رمضان المبارك.

الجمهورية :

– أفادت مصادر ديبلوماسية أنّ ملف النازحين السوريّين بات يحتل الأولوية في اتصالات بين بيروت والعواصم الاوروبية، مع وعود بمساعدات جديدة مشروطة

– تُشير معلومات إلى أنّ وزيراً يُحسَب على »السياديِّين« يواجه صعوبات في فرض رؤيته داخل وزارته، بسبب تداخل الصلاحيات مع شخصيات محسوبة على العهد السابق.

– تُفيد مصادر متابعة أنّ أحد الوزراء بدأ يتحوّل إلى طرف سياسي فاعل، ما أثار استياء الجهات التي دعمته في البداية

البناء:

خفايا

– انشغلت السفارات المقيمة في بيروت لأول مرة عن تتبع المعلومات حول توقعات حشود تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله بالتحري عن معلومات تتصل بالعبوات التي انفجرت والتي زرعت في عدد يقارب العشرة من الحافلات الخاصة بالمستوطنين في تل أبيب ومحاولة معرفة إذا ما كانت إحدى الفصائل المقاومة تتداول في أوساطها معلومات عن الجهة التي قامت بزرع هذه السلسلة النوعيّة المفاجئة من العبوات والتي تشير إلى مستوى احترافي أمنياً وقدرة عالية على اختراق منظومات الاستخبارات الإسرائيلية وإفشالها.

كواليس

– توقفت جهات إعلامية أمام كلام وزير الخارجية عن الأسباب الفعلية لمنع الطائرات الإيرانية عن مطار بيروت واعترافه بأن السبب ليس العقوبات التي لم تمنع التعامل مع هذه الطائرات من قبل مطارات عالمية محسوبة ضمن المنظومة الغربية أمنياً وسياسياً وتعتمد معايير للسلامة أعلى من معايير مطار بيروت. وقال إن السبب تجنيب لبنان تهديدات لا تطال تلك المطارات. ودعت المصادر إلى اعتماد رواية رسمية واحدة وتقديمها بصورة شفافة للرأي العام ومناقشتها على أعلى المستويات واتخاذ قرار بكيفية التعامل معها، خصوصاً أن رواية وزير الخارجية لا يفسرها إلا وصول تهديد إسرائيلي. وهذا شأن لا ينفصل عن كيف يريد لبنان مواجهة التهديدات الإسرائيلية، خصوصاً بعد تعثر المساعي الدبلوماسية بضمان الانسحاب إلى ما وراء الخط الأزرق ليس في التلال المستجدّة فقط، بل في الجزء اللبناني من بلدة الغجر الذي لا يحق لأحد تجاهله.

المصدر: صحف