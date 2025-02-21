ماكرون: سأطالب ترامب بألا يكون ضعيفا أمام بوتين بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث له مساء الخميس انه سيقول لنظيره الأميركي دونالد ترامب عندما سيلتقيه في واشنطن الإثنين إنّ عليه “أن لا يكون ضعيفا” أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شأن أوكرانيا وإن “مصلحته الاستراتيجية هي نفسها مصلحتنا”.

وقال ماكرون “سأقول له لا يمكنك أن تكون ضعيفا في مواجهة الرئيس بوتين، أنت لست كذلك وهذا ليس من شيمك وليس في مصلحتك فكيف يمكنك أن تكون ذا مصداقية في مواجهة الصين إذا كنت ضعيفا في مواجهة بوتين؟”.

وتابع ماكرون “أعتقد أن في اللحظة الراهنة، عندما تكون أوكرانيا في حالة حرب وتقاوم وتخسر كل يوم أبناءها للدفاع عن أراضيها، لا يحقّ لأحد أن يقول أوكرانيا ليس لها الحقّ في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ليس لها الحق في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي”، مشيرا إلى أن “هذه المسألة ستكون جزءا من مفاوضات السلام”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق الخميس أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي في واشنطن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين ورئيس وزراء البريطاني كير ستارمر الخميس”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية